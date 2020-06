Calciomercato Inter, assalto al nuovo Milinkovic Savic

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato anche per quanto riguarda i giovani talenti in circolazione: pronto l’assalto

L’Inter pensa a lavorare già in ottica futura con giovani talentuosi nel mirino. L’ad nerazzurro, Beppe Marotta, insieme alla fitta rete di osservatori potrebbe avere la meglio per il centrocampista serbo classe 2001.

Calciomercato Inter, nel mirino il giovane Zukic

Come svelato dal tabloid inglese Daily Star nel mirino dell’Inter ci sarebbe il giovane calciatore serbo, classe 2001, Dejan Zukic, centrocampista del Vojvodina. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club inglesi, come Tottenham, Chelsea e Arsenal, ma anche la società nerazzurra avrebbe provato già a chiedere informazioni per anticipare i top club europei. In patria è paragonato al centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

