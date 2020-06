Calciomercato Milan, Mourinho ‘beffa’ i rossoneri per la stella!

Continua senza sosta il lavoro sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Possibile beffa di Mourinho al Milan per l’obiettivo

Il calciomercato non si ferma. Con il ritorno dei maggiori campionati europei post-emergenza Coronavirus, anche le trattative continuano senza sosta. Il Milan sarebbe sempre alla ricerca di profili interessanti per incrementare il tasso tecnico della compagine rossonera. Ma l’ex allenatore dell’Inter Mourinho potrebbe beffare la squadra milanese per un obiettivo di mercato davvero avvincente.

Calciomercato Milan, Thiago Silva ad un passo dal Tottenham

Thiago Silva, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, lascerà il club francese a parametro zero come svelato nelle ultime ore anche dal direttore sportivo Leonardo. Così sull’esperto centrale brasiliano sarebbero piombati i top club europei, tra cui anche il Milan, club che l’ha lanciato nel calcio che conta.

Come svelato dall’edizione odierna del tabloid inglese “Sun” la possibile beffa per i rossoneri potrebbe arrivare dal manager del Tottenham, José Mourinho, pronto a chiudere l’affare in tempi brevi.

Un colpo davvero importante sia in termini di esperienza che di qualità tecnica: il brasiliano potrebbe sbarcare così in Premier League rinunciando al suo ritorno al Milan.

