Calciomercato, Allegri al Psg | Subito ‘scippo’ all’Inter

In Francia insistono: Leonardo vuole silurare Tuchel e affidare ad Allegri la guida del Paris Saint-Germain. L’ex Juventus può diventare un pericolo per Conte

Leonardo vuole ripartire da Massimiliano Allegri. Ne sono convinti in Francia, specialmente i media vicini al Paris Saint-Germain. Il rapporto tra il Ds brasiliano e Tuchel sembra davvero giunto ai minimi termini, colpa dei troppi conflitti e delle diversità di vedute a cominciare da quella relativa a Mauro Icardi, pare riscattato contro la volontà dell’allenatore tedesco. Guarda caso il bomber argentino, preso a titolo definitivo dall’Inter, è invece un vecchio pallino dell’ex tecnico della Juventus ormai a spasso da un anno e ritenuto l’uomo giusto per gestire uno spogliatoio pieno di prime donne.

Per rinforzare la squadra parigina, Allegri potrebbe fare i nomi di alcuni big della nostra Serie A. Per esempio quello di Miralem Pjanic, pilastro della sua Juve e proprio in uscita dal club bianconero. Ad oggi, però, il centrocampista bosniaco si deciderebbe a lasciare Torino solo per trasferirsi al Barcellona, con il quale rimane ancora possibile lo scambio col brasiliano Arthur. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Marcelo Brozovic, l’insostituibile (ma deludente a Napoli) nello scacchiere di Antonio Conte che, tuttavia, non rimarrebbe insensibile di fronte a una proposta importante di ingaggio, diciamo anche più del doppio rispetto all’attuale che è di 3,5 milioni più bonus.

Per il suo cartellino Leonardo potrebbe mettere sul piatto sui 40 milioni di euro, cifra che certamente non basterebbe per ottenere il sì dall’Inter. In tal caso il PSG potrebbe decidere di interrompere il dialogo andando a pagare direttamente la clausola che ammonta a 60 milioni. Clausola che Marotta spera di togliere, o quantomeno innalzare attraverso la stipula di un nuovo contratto. Ammesso che faccia in tempo…

