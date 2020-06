Coronavirus, UFFICIALE | Caso positivo per l’Inter Miami

Nuovo caso di positività al coronavirus registrato nel mondo del calcio. Stavolta la notizia arriva dal massimo campionato americano, la MLS. Il comunicato dell’Inter Miami

L’emergenza coronavirus è nettamente rallentata in Italia, ma per il mondo dello sport e del calcio continua ad essere una pericolosissima minaccia. E’ emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 in MLS e più precisamente nell’Inter Miami, squadra di cui è presidente David Beckham. L’annuncio è arrivato direttamente dal club: “L’Inter Miami CF ha annunciato oggi che un giocatore è risultato positivo al test COVID-19, a seguito di una serie di prove obbligatorie per club di questa settimana. Lo staff medico dell’Inter Miami sta lavorando direttamente con gli specialisti locali delle malattie infettive per curare il giocatore, che era asintomatico e ha osservato i protocolli di isolamento da quando si è auto-identificato a stretto contatto con un individuo che ha mostrato sintomi lievi”.

