Calciomercato Inter, obiettivo Hakimi | Offerta e rilancio del Real

Conte vuole due nuovi laterali in vista della prossima stagione. Per quella di destra è rispuntato il nome di Hakimi, marocchino esploso al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid

Conte vuole giocatori di spessore internazionale per competere fino in fondo con la Juventus nella prossima stagione. I desideri del tecnico dell’Inter sono un centrocampista, più precisamente Vidal, un attaccante pronto subito in caso di partenza di Martinez, un vice Lukaku e due laterali. Per la corsia mancina il preferito resta probabilmente lo spagnolo Marcos Alonso, che lui fece comprare al Chelsea nell’estate 2016, mentre per quella di destra è tornato alla ribalta il nome di Achraf Hakimi.

Calciomercato Inter, assalto ad Hakimi: il Real può provare lo scambio

Il marocchino è esploso ai massimi livelli al Borussia Dortmund, ma il suo cartellino appartiene al Real Madrid. Per l’eventuale acquisto del suo cartellino, valutato sui 54 milioni di euro, occorrerà quindi trattare con la società presieduta da Florentino Perez, che diversi organi di informazione spagnoli non danno così convinta di voler puntare con decisione sul classe ’98, nonostante appunto il suo rendimento eccelso nell’ultimo anno e mezzo. L’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta cash da 38 milioni di euro, più dei bonus per arrivare a un totale di 48 milioni, una cifra tutto sommato molto importante considerata la crisi e il calo dei prezzi post emergenza Covid-19. Le ‘Merengues’, tuttavia, potrebbero ritenerla insufficiente, facendo leva sul consistente numero di squadre interessate al 21enne cresciuto nella propria ‘Cantera’ e pure per questo desideroso di tornare e restare alla corte di Zidane.

Oltre che con Skriniar, non è escluso che il Real possa in seguito formulare una controproposta di scambio alla pari con Marcelo Brozovic, considerato che è alla ricerca di un rinforzo per la mediana. Nello specifico di una alternativa a Casemiro, per il cui ruolo è già uscito fuori in Spagna proprio il nome del croato (che ha una clausola da 60 milioni) a cui comunque l’Inter e Conte non vogliono affatto rinunciare. Non a caso l’intenzione è rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023, alzandogli di non poco l’attuale ingaggio di 3,5 milioni. L’idea di Marotta è di innalzare anche il valore della suddetta clausola, se non proprio di eliminarla. Le parti stanno già trattando.

