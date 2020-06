Calciomercato Inter, contatti con Cristiano Ronaldo | La rivelazione

Retroscena di mercato davvero suggestivo quello su Cristiano Ronaldo, campione portoghese, che è stato contattato anche dall’Inter: ecco come

Sandro Mazzola è stata una bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana, soprattutto ricordato per la Partita del secolo di cinquant’anni fa. In un’intervista rilasciata a “Sport-Lab” ha parlato anche di attualità e del futuro dell’attaccante argentino Lautaro Martinez: “Penso che alla fine resterà. Anche perché se l’Inter lo dovesse cedere significherebbe che ha bisogno di soldi: questo sarebbe un errore madornale”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, l’ex Juventus per la panchina | Proposta dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, retroscena Cristiano Ronaldo

Durante la lunga intervista rilasciata al portale “Sport-Lab” lo stesso Sandro Mazzola ha svelato un retroscena di mercato davvero avvincente anche su Cristiano Ronaldo: “Io l’avevo visto ed ero incredulo. Ero andato a vedere un giocatore del Portogallo, ma poi ho visto lui”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello olandese | Adesso costa la metà

Poi ha aggiunto: “Prima di quella sfida, c’era la partita delle riserve. Io vedo Cristiano Ronaldo, che all’epoca era giovanissimo, e rimasti folgorato. Dissi a un agente che stava lì se ci potevo parlare e riuscii a parlarci. A fine gara ci presentiamo, lui mi saluta e gli dico: “Senti, verresti a Milano a giocare?”. Lui mi risponde: “Non lo so, vediamo”. L’ho richiamato il giorno dopo, ma non mi ha risposto”.

Alla fine CR7 ha trovato fortuna altrove dopo gli inizi allo Sporting Lisbona: prima al Manchester United e poi al Real Madrid prima di arrivare alla Juventus in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo di scena sull’attaccante | Ora potrebbe rinnovare

Juventus-Napoli, cattive notizie per Sarri | Out due big, un altro in dubbio

Calciomercato, clamoroso Higuain | Tradimento inaspettato