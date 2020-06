Calciomercato, clamoroso Higuain | Tradimento inaspettato

Higuain è ai saluti, in estate potrebbe lasciare la Juventus e tornare in Argentina. Ad accoglierlo, a sorpresa, potrebbe non essere il River…

La posizione di Gonzalo Higuain all’interno della rosa juventina si fa sempre più complessa. Per il calciatore argentino si susseguono ormai da mesi voci di un ritorno in patria per il finale di carriera. Nella prossima estate, così, l’ex Real Madrid e Napoli potrebbe giocare nuovamente in Argentina, dove ci sarebbe il River Plate pronto a riabbracciarlo dopo anni. Eppure l’indiscrezione che arriva da Fichajes.net è clamorosa: il ritorno del bomber in patria potrebbe avvenire, sì, ma con la maglia dei rivali di sempre del River, il Boca Juniors.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Barcellona | Proposta dalla Premier per Pjanic

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, offerta shock per Immobile | 135 milioni!

Higuain-Boca Juniors, cifre e possibile contropartita

Fallito il tentativo di prelevare Edinson Cavani, in uscita dal Paris Saint Germain, l’interesse del club di Buenos Aires si sarebbe spostato sul trentaduenne della Juventus. Il torinesi del resto aspettano un acquirente per il centravanti ed il Boca Juniors potrebbe essere quello adatto per l’occasione, al punto che pare possa superare perfino le avance del River Plate, club a cui Higuain è legato in maniera indissolubile fin dai suoi esordi nel mondo del calcio. Insomma, il Boca potrebbe mettere a segno un colpo a dir poco ‘controverso’, ma molto importante dal punto di vista qualitativo. Servirebbero, in ogni caso, non meno di 18 milioni e una grande somma di denaro per l’ingaggio del ‘Pipita’, che attualmente percepisce uno stipendio annuale pari a 7,5 milioni. Nell’affare potrebbe rientrare qualche giovane nella lista d’interesse dei bianconeri, come i giovani Jan Hurtado (punta, classe 2000), Agustin Obando (attaccante, classe 2000) o Gaston Avila (difensore, 2001).

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’arrivo del bomber record-man in Serie A potrebbe aiutare il club nel suo progetto di rivincere la Libertadores e di tornare a dominare incontrastato tra le squadre sudamericane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, vuole solo l’Inter | C’è la data!

Calciomercato Milan, colpaccio PSG | Via libera dal Barcellona