Calciomercato Milan, colpaccio PSG | Via libera dal Barcellona

Il Milan non ha vissuto una stagione esaltante fin qui ma vuole fare bene in futuro. Caccia al colpo di mercato, il Barcellona si defila!

Non è stata una grande stagione per il Milan, che anche con la ripresa del campionato non potrà lottare per raggiungere traguardi importanti prefissati nella scorsa estate. La compagine rossonera, infatti, paga una falsa partenza e manca solo la matematica certezza per quanto riguarda la conferma dell’addio alla lotta per la Champions League.

L’Atalanta è distante 12 punti e ha anche una gara in più da giocare, per cui il distacco potrebbe anche aumentare nei prossimi giorni. Venerdì è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia ed è sfumato un altro obiettivo: ora resta solo da raggiungere la qualificazione in Europa League provando a raggiungere il Napoli.

Calciomercato Milan, una concorrente in meno per Kouassi: il Barcellona si defila

La società vuole crescere nelle prossime settimane per provare a tornare in Champions League, competizione in cui manca da troppi anni. Per farlo sono nel mirino diversi giovani importanti e uno di questi potrebbe essere Tanguy Kouassi, giovane difensore classe 2002 del PSG che sarà svincolato a partire dal prossimo 30 giugno.

Per il Milan arriva una buona notizia, secondo quanto riportato da Don Balon dovrebbe esserci una concorrente in meno per il calciatore francese. Il Barcellona, infatti, potrebbe abbandonare la pista che porta a Kouassi in quanto il tecnico Setien sarebbe rimasto soddisfatto dalla prova del giovane Ronald Araujo.

Per i rossoneri, comunque, resta da battere la concorrenza composta da squadre come Rennais, Monaco, Chelsea e Lipsia.

