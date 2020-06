Calciomercato Inter, due acquisti dalle big | 120 milioni sul piatto!

Settembre sarà un mese molto movimentato per l’Inter, che lavora già da diversi mesi per nuovi colpi di mercato. Due nomi nel mirino, spesa da 120 milioni!

Si prevede un calciomercato molto movimentato in casa Inter. La società nerazzurra ha brillato nei primi mesi di questa annata lottando per la prima posizione in Serie A ma è crollata nelle ultime settimane pre-Covid 19 con i ko contro Lazio e Juventus. In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione dal Napoli sabato scorso, mentre in Europa League ad agosto si disputerà la sfida contro il Getafe valevole per gli ottavi di finale.

Nel frattempo la società lavora per il futuro e ha nel mirino già diversi obiettivi di calciomercato importanti. Tutto però dipenderà prima di tutto dalla possibile partenza di Lautaro Martinez, che sembrerebbe sempre più vicino al Barcellona che lo segue da ormai diversi mesi.

Calciomercato Inter, Hakimi e Gabriel Jesus nel mirino: affari da 120 milioni!

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, l’Inter starebbe seguendo due calciatori importanti per il futuro. Per la fascia si parla di Hakimi, che ha incantato in questi mesi vivendo una grande stagione con il Borussia Dortmund (ma è di proprietà del Real Madrid). In avanti, invece, il nome caldo sembrerebbe quello di Gabriel Jesus, che piace anche alla Juventus.

Per il primo la cifra da sborsare potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, mentre per l’attaccante brasiliano si potrebbe arrivare anche a 70 milioni, visto che il Manchester City sarebbe intenzionato a trattenerlo.

In totale, dunque, l’Inter andrebbe a spendere 120 milioni di euro per due calciatori importanti eliminando ogni risparmio dall’eventuale cessione di Lautaro.

