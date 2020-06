Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio | Ecco le ipotesi in ballo

Non è stata una stagione esaltante fin qui per la Juventus. Cristiano Ronaldo inizia a pensare all’addio: tre ipotesi per il futuro

Nonostante una stagione di alti e bassi, Cristiano Ronaldo ha realizzato già 25 reti fin qui e con due mesi di anticipo è solo a tre gol di distacco dalla scorsa annata, quando si fermò a quota 28. Il fenomeno portoghese però ha ricevuto già due delusioni, prima la Supercoppa Italiana e ora la Coppa Italia, che per lui resta l’unico trofeo italiano mai conquistato.

Ora si attende la rincorsa alla Serie A e poi la Champions League nel mese di agosto per provare comunque a lasciare il segno in questa annata. Le ultime prestazioni preoccupano anche per queste due competizioni ma tutto può ancora succedere.

Calciomercato Juventus, Ronaldo scarta l’MLS. In caso di addio pronte PSG, Manchester United o Real Madrid

Nel frattempo torna in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe seriamente dire addio a fine stagione, soprattutto in caso di conferma di Sarri, e Mendes probabilmente è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Lasciare la Juventus due anni prima complicherebbe i piani delle squadre di MLS, che potrebbero tornare all’assalto direttamente a fine carriera.

Il numero 7 bianconero, se dovesse davvero lasciare la Juventus a settembre, lo farebbe principalmente per squadre importanti presenti in Europa. Su di lui è sempre vivo l’interesse di Paris-Saint Germain, Manchester United e Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ha ancora voglia di competere per le migliori competizioni, nel suo mirino continua ad esserci la Champions League e quindi anche il Pallone d’Oro.

