Calciomercato Juventus, colpaccio dal Bayern | Sacrificio Demiral

La Juventus pensa ad Alaba, in partenza dal Bayern Monaco. I bavaresi valutano il terzino austriaco 60 milioni di euro e potrebbero chiedere l’inserimento nella trattativa di Demiral

Occasione per la Juventus e le grandi d’Europa. Sembra al momento lontano l’accordo tra il Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo del forte terzino della nazionale austriaca. Il 27enne difensore è in scadenza nel 2021 e il prolungamento non è al momento nell’aria, con il sodalizio campione di Germania che quindi potrebbe decidere di metterlo sul mercato al miglior offerente per non perderlo a parametro zero tra un anno. L’esplosione sulla fascia sinistra di Davies, tra l’altro, può accelerare l’addio al Bayern di Alaba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Erede a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio | Ecco le ipotesi in ballo

Juventus, assalto ad Alaba: Demiral nell’affare

Il classe ’92 è nei desideri alle big di Premier League, Real Madrid, Barcellona e Juve, a cui negli ultimi tempi si sarebbe inserito anche il Paris Saint-Germain. La concorrenza quindi non mancherebbe per la ‘Vecchia Signora’ e il CFO Pararici, con i bianconeri che dovranno mettere sul piatto un assegno intorno ai 60 milioni di euro per esaudire le richieste del Bayern Monaco e superare l’agguerrita concorrenza. Alaba, oltre allo spessore internazionale, piace alla dirigenza della Continassa per la sua duttilità visto che può agire anche da difensore centrale. La Juventus ha per il momento il solo Alex Sandro a sinistra e Paratici potrebbe pianificare l’assalto ad Alaba per rinforzare adeguatamente quel settore di campo. Il Bayern può sfruttare la carta Alaba per chiedere ai bianconeri il cartellino di Demiral, profilo attenzionato anche dai dirigenti bavaresi nelle scorse finestre di mercato.

Oltre al turco ex Sassuolo, il Bayern chiederebbe una cifra di circa 20 milioni per dare il via libera alla cessione di Alaba. Richiesta che potrebbe però non convincere la Juventus, che non vorrebbe privarsi di Demiral. Malgrado i buoni uffici tra le due società, a queste condizioni difficilmente l’affare andrà in porto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi in partenza | Scambio in Spagna