Calciomercato Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Offerta per il bomber!

In attesa di conoscere il futuro di Higuain, la Juventus prova ad anticipare l’Inter per il bomber: Offerta di Paratici in Premier League.

Una delle manovre di mercato più delicate che dovrà affrontare la Juventus in estate è quella relativa all’eredità di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura in bianconero. Paratici dovrà trovarne un degno sostituto, rinforzando in maniera significativa il parco attaccanti di ‘Madama’. Il CFO della Juventus avrebbe pensato ad un bomber della Premier League, pallino anche di Marotta, per il quale avrebbe già avanzato un’offerta. I bianconeri vorrebbero riuscire ad anticipare la concorrenza dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Arthur-Juventus | Le reazione della madre!

Calciomercato Juventus, tentativo per Aubameyang | Paratici ‘beffa’ Marotta!

Secondo quanto rivelato da ‘Todo FIchajes’, la Juventus avrebbe fatto un tentativo per ingaggiare Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese andrà in scadenza nel 2021 e, senza un rinnovo in vista, l’Arsenal potrebbe avere l’urgenza di cederlo in estate. Questa peculiare condizione contrattuale fa di Aubameyang uno dei profili più interessanti sul prossimo mercato: la concorrenza, per questo, non manca. In Italia la squadra che più di tutte starebbe monitorando la sua situazione è l’Inter, ma Paratici vorrebbe anticipare i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Arthur | Decisivo un ex bianconero

Nonostante il rinforzo per l’attacco preferito da Sarri sembra essere Milik, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per Aubameyang. Il gabonese, cresciuto nelle giovanili del Milan, piace molto a Paratici che non vorrebbe vederlo in nerazzurro. Per questo motivo il dirigente della Juventus potrebbe tentare di ‘beffare’ il suo ex collega, Marotta, e portare il bomber dei Gunners a Torino. La sensazione è che Aubameyang sia un colpo che fa gola a molte squadre e anche la Juventus vorrebbe provare a metterci le mani.

Dalla Spagna rivelano di un tentativo concreto della Juventus per Aubameyang: Paratici vorrebbe riuscire ad anticipare l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, conferme su Hakimi: chiusura in vista

Serie A, UFFICIALE il rinnovo dell’allenatore | Accordo fino al 31 agosto anche per due senatori

Calciomercato, tegola da Manchester | No per l’Europa League!