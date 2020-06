Calciomercato, tegola da Manchester | No per l’Europa League!

Il calcio è tornato ormai da diverse settimane e ad agosto ci sarà anche il ritorno dell’Europa League. Ma resta un problema da risolvere

Il calcio è tornato ormai in quasi tutte le nazioni dopo l’emergenza coronavirus e tanti campionati sono ripartiti senza troppi problemi. In Serie A al momento fila tutto liscio e l’unica vera assenza al momento è quella del pubblico, ma si vuole provare a risolvere attraverso un’apertura parziale degli stadi nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, 65 milioni sul piatto | Sfuma l’affare

In ogni caso sono giorni ricchi di calcio giocato e, dopo aver assegnato la Coppa Italia, ora tutte le attenzioni sono spostate sul campionato dove c’è una lotta avvincente per lo scudetto. Ad agosto poi toccherà alle competizioni europee, ma ancora non si trova una soluzione per quanto riguarda i giocatori in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, centrocampista dalla Premier | Concorrenza europea

Calciomercato, Sanchez fuori dall’Europa League? Lo United ci prova

Manca pochissimo al 30 giugno, giornata in cui scadranno tanti contratti o prestiti e i giocatori, non essendoci una norma ufficiale, saranno liberi di abbandonare i propri club e non giocare nelle ultime settimane. Ciò potrebbe essere un problema soprattutto per Inter e Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | Con Sarri nella grande rivale

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, i nerazzurri rischiano di perdere Sanchez ad agosto. Il Manchester United avrebbe aperto al prolungamento dei prestiti solo fino alla fine del campionato, questo perché i Red Devils sono ancora in corsa per vincere l’Europa League e toglierebbero così un rinforzo all’Inter.

I giallorossi invece rischiano di perdere Smalling, c’è un’intesa con l’Arsenal ma l’obiettivo è l’acquisto a titolo definitivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: