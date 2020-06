Calciomercato Juventus, colpo Aubameyang | C’è lo scambio!

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere l’approdo, in estate, di Pierre-Emerick Aubameyang: Paratici disegna il maxi scambio

Se il campo può vedere un allungo importante in classifica su Lazio ed Inter, dopo i passi falsi di ieri, in ottica calciomercato la Juventus sta preparando un grande colpo. E’ delle ultime ore l’indiscrezione che vorrebbe Paratici fortemente interessato al gioiello dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Il talento ex Milan è in scadenza nel 2021 e sembrerebbe molto lontano dal rinnovare con i ‘Gunners’.

Calciomercato Juventus, super colpo Aubameyang: via allo scambio

Ecco quindi che la dirigenza torinese potrebbe farsi avanti con il club inglese e proporre uno scambio, per portare Aubameyang a Torino. L’idea sarebbe quella di inserire nell’affare Adrien Rabiot, tra le maggiori delusioni in questa annata. Il francese ha disatteso le aspettative e, dopo essere arrivato a parametro zero dal Psg, potrebbe già lasciare la Serie A in direzione Premier League.

L’altro nome che Paratici sarebbe disposto a sacrificare pur di arrivare ad Aubameyang è quello di Daniele Rugani. Nonostante il rinnovo arrivato la scorsa estate, l’ex Empoli è finito in fondo alle gerarchie di Sarri collezionando solo 7 presenze. Il centravanti del Gabon in stagione ha messo a segno 20 reti ed 1 assist in 34 presenze.

La Juventus dunque prova ad ‘apparecchiare’ il colpo Aubameyang: Rabiot o Rugani per superare le resistenze dell’Arsenal.

