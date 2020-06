Calciomercato Juventus, Ramsey può partire | Scambio in Spagna

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Aaron Ramsey con la sua possibile partenza destinazione Inghilterra o Spagna. Può finire nella Liga attraverso uno scambio

Grandi lavori a centrocampo in casa Juventus. C’è aria di rivoluzione, visto che oltre a Pjanic – lo scambio con Arthur del Barcellona alla fine si farà – sono a forte rischio taglio i ‘colpi’ a costo zero (commissioni escluse) dello scorso calciomercato estivo: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi potrebbero finire in Premier, sul francese c’è il forte interesse dell’Everton di Ancelotti mentre per il gallese si parla ora con insistenza del Tottenham di Mourinho. Per il 29enne ex Arsenal, però, occhio pure alla Spagna, nella fattispecie all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Ramsey ‘Colchonero’: Paratici può provare lo scambio

Per caratteristiche, Ramsey può senz’altro piacere a Simeone, alla ricerca proprio di nuovi tasselli per il centrocampo come per la trequarti. Agenti e intermediari potrebbero offrire il numero 8 bianconero ai ‘Colchoneros’, dando l’eventuale avvio all’operazione. Come per Pjanic, Paratici proverebbe nel caso uno scambio. Con chi? Magari con Thomas Partey, mediano ghanese di 27 anni da tempo nei radar del Cfo bianconero oltre che dell’Inter: parliamo di un giocatore ambitissimo a livello internazionale, in grado di agire anche da laterale destro. Sarebbe un rinforzo importante, in quanto fisicità, dinamicità e corsa per la Juventus, considerato che Matuidi e Khedira non danno più garanzie in tal senso.

Data la clausola fissata a 50 milioni e la differenza di età (Ramsey ha due anni in più), l’Atletico del presidente Cerezo potrebbe chiedere l’aggiunta di almeno una decina di milioni in proprio favore.

R.A.

