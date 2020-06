Calciomercato, Juventus stufa di Danilo | Idea scambio in Liga

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere la cessione di Danilo, dopo l’ennesima deludente prestazione: clamorosa ipotesi scambio in Liga

La Juventus riprende da dove aveva lasciato. La vittoria sul Bologna garantisce la vetta alla squadra di Sarri, in attesa dei match di Lazio ed Inter che domani potrebbero tornare ad avvicinarsi in classifica. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera non è andata giù l’ennesima disastrosa prestazione di Danilo. Il laterale brasiliano, espulso nei minuti finali per un ingenuo doppio giallo, sembrerebbe destinato a lasciare la Serie A. Paratici al lavoro per un possibile maxi scambio che garantirebbe un colpo top a Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Marsiglia tenta Higuain | La risposta del Pipita

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente riscatto | Ecco la carta per il colpo top

Ancora una deludente serata per Danilo che durante Bologna-Juventus, quando mancavano una manciata di minuti al fischio finale, si è fatto espellere lasciando in 10 la squadra di Sarri. E’ solo l’ultima nota negativa di una serie di prestazioni che durante l’arco della stagione non ha convinto i dirigenti bianconeri. Ecco che l’ex Real sarebbe ormai stato messo alla porta, con Paratici pronto a cederlo nelle prossime settimane. Si è interessato il Valencia a Danilo, visto che non riscatterà Florenzi ed è a caccia di un profilo di esperienza sulla destra.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un sondaggio da parte del club spagnolo che al momento, però, non potrebbe soddisfare le richieste economiche della Juventus. Ecco che il CFO bianconero avrebbe provato a chiedere in cambio Gaya, laterale mancino già accostato in passato al club torinese. La dirigenza juventina è da tempo alla ricerca di un rinforzo di peso sulla sinistra ed in tal senso, Gaya sarebbe l’ideale. Il 25enne spagnolo, in scadenza nel 2023 con il Valencia, ha in questa stagione accumulato ben 30 presenze con 2 assist vincenti. Situazione dunque in divenire.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘tagliato’ | Fuori dallo scambio!

Danilo è già con le valigie in mano, il ritorno in Liga non è utopia: in casa Juventus intriga non poco la suggestione scambio con Gaya.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi sul talento | È bagarre per la clausola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus ed Inter, bomber nel mirino | Fissato il prezzo