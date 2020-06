Calciomercato Juventus ed Inter, bomber nel mirino | Fissato il prezzo

Juventus ed Inter continuano a cercare il bomber per la prossima stagione e le due squadre avrebbero un obiettivo in comune: la società fissa il prezzo

Ennesimo derby d’Italia in chiave mercato tra Juventus ed Inter. Entrambe le squadre sembrerebbero essere alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione, ma l’obiettivo messo nel mirino sembrerebbe essere lo stesso. Fabio Paratici e Beppe Marotta a lavoro per rinforzare il reparto offensivo, con un occhio alla Premier League. Intanto il club dell’attaccante nel mirino fissa il prezzo.

Calciomercato Juventus ed Inter, il Manchester City non fa sconti: fissato il prezzo per Gabriel Jesus

Juventus ed Inter non hanno certamente ricominciato la stagione nel migliore dei modi, entrambe sconfitte dal Napoli in Coppa Italia. Le due squadre alla ripresa hanno mostrato evidenti lacune in attacco, sopratutto per quanto riguarda i bianconeri che non sono riusciti a segnare in due partite. Così Fabio Paratici e Beppe Marotta lavorano per trovare un nuovo bomber, che potrebbe essere l’erede dei possibili partenti Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez. Gli occhi di entrambe le squadre sembrerebbero essersi posati sull’attaccante del Manchester City, Gabriel Jesus.

Secondo quanto riportato dal ‘Manchester Evening’, il club inglese non avrebbe intenzione però di fare sconti sul prezzo del bomber. Pep Guardiola infatti, nonostante Sergio Aguero continui a brillare, considera il brasiliano un calciatore importantissimo per la rosa dei ‘citizens’. Così il prezzo richiesto dal club di Manchester per il bomber si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, anche se il tecnico spagnolo sembrerebbe spingere per il rinnovo del calciatore. Importante ai fini della trattativa sarà naturalmente la volontà del calciatore e la disponibilità economica delle due squadre, con l’Inter che qualora incassasse il trasferimento di Lautaro Martinez potrebbe seriamente pensare di reinvestire sul brasiliano.

