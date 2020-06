Calciomercato Juventus, obiettivo criticato | I bianconeri valutano

Sempre caldo l’asse di mercato tra Juventus e Barcellona, mentre piovono critiche sull’obiettivo bianconero per le recenti prestazioni: Paratici osserva

Continuano da settimane ormai i contatti tra Juventus e Barcellona in chiave mercato. Le squadre avrebbero puntato alcuni obiettivi per la prossima stagione l’una in casa dell’altra, ma al momento le trattative sembrerebbero in una fase di stallo. I bianconeri avrebbero come obiettivo il centrocampista blaugrana, Arthur. Le ultime prestazioni del brasiliano in Liga sembrerebbero aver scatenato una vera e propria pioggia di critiche.

Calciomercato Juventus, pioggia di critiche su Arthur: i bianconeri ragionano

Il calciomercato non si ferma mai ed anche con il campionato ancora da portare a termine, le società iniziano a pianificare gli obiettivi per la prossima stagione. La Juventus continua a discutere con il Barcellona il trasferimento di alcuni calciatori, tra cui il centrocampista Arthur. Inserito anche nello scambio con Miralem Pjanic, il brasiliano ha più volte ribadito la sua volontà di restare in blaugrana. Le ultime prestazioni, ma sopratutto le critiche, potrebbero però fargli cambiare idea. Dopo la partita di ieri contro il Siviglia pareggiata a reti i bianche, in cui il calciatore è partito dalla panchina per poi entrare al minuto 63 al posto di Braithwaite.

Nella mezz’ora giocata il centrocampista è stato disastroso, perdendo alcuni brutti palloni e giocando sempre passaggi troppo elementari. Sui social si è così scatenata l’ira dei tifosi catalani, che accusano il giocatore di fare sempre passaggi arretrati, di essere poco offensivo e di non portare mai il pallone in avanti. In stagione il calciatore ha collezionato 26 presenze, di cui solo 16 da titolare, mettendo a segno 4 gol e 2 assist. Un andamento di certo non molto positivo, che porta la Juventus a continuare ad osservare il brasiliano ed a valutare la sua utilità nel caso si dovesse procedere ad un’offerta.

