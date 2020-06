Calciomercato Juventus, occhi sul talento | È bagarre per la clausola

La Juventus vuole un finale di stagione importante ma nel frattempo si è già fiondata sul calciomercato. Piace un talento importante per il futuro!

Non è stata una grande stagione fin qui per la Juventus, che vuole rialzarsi dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli alla ripresa dopo l’emergenza post coronavirus. Domani ci sarà la gara con il Bologna e potrà essere decisivo per provare a ripartire e riscattarsi dopo dei mesi poco brillanti.

Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato perché, alla base dei risultati negativi, ci potrebbero essere stati degli errori nella costruzione della rosa che sembrerebbe poco adatta al gioco richiesto dall’attuale tecnico Maurizio Sarri. Un reparto che potrebbe subire delle modifiche potrebbe essere anche quello difensivo.

Calciomercato Juventus, colpo per il futuro: piace Eduardo Quaresma

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, la Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane talento dello Sporting CP Eduardo Quaresma. Il calciatore classe 2002 ha impressionato più di tutti nelle prime apparizioni nel calcio dei grandi e in questa stagione ha collezionato 3 presenze nella Liga NOS.

Le sue buone prestazioni hanno attirato l’interesse di tante altre bid Europee. Dalla Spagna riportano che su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Manchester United e Atletico Madrid. Per strapparlo al club portoghese, però, la richiesta è già alta: la clausola dovrebbe essere di circa 45 milioni di euro.

Una cifra importante ma le qualità sono indiscusse e quello di Quaresma può essere un acquisto importante per il futuro.

