Inter, brutte notizie per Conte | Ancora un infortunio!

Non finiscono i guai in casa Inter. Ancora brutte notizie per Antonio Conte, che dovrà rinunciare ad un nuovo calciatore in vista della sfida con la Sampdoria

Ancora brutte notizie in casa Inter. Da pochi minuti è stato pubblicato il comunicato ufficiale con un altro infortunio per Conte: “Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Inter, dopo Sensi guai muscolari per Brozovic

Un vero e proprio calvario per Antonio Conte, che dovrà ancora una volta inventarsi qualcosa di nuovo.

