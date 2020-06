Torna il campionato: la programmazione di DAZN per Serie A e Liga

Dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus ritorna finalmente la Serie A. Nel weekend al via i recuperi della 25a giornata: ecco la programmazione di Dazn

L’emergenza coronavirus ha interrotto il campionato italiano di Serie A per oltre 3 mesi. Ora è finalmente tempo di ripartire dopo il lockdown anche per il mondo del calcio. Dopo le sfide di Coppa Italia torna anche il campionato, che nel prossimo weekend vedrà sfidarsi le squadre che hanno ancora una giornta da recuperare. Si procederà dunque, per quel che riguarda la Serie A, con i recuperi della 25a giornata con Torino-Parma, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Ecco la programmazione tra Sky e Dazn del massimo campionato italiano e della Liga spagnola.

Serie A e Liga su Dazn, come vedere i match in tv o streaming

In ogni giornata di Serie A ben 3 match saranno trasmessi da DAZN, piattaforma streaming alla quale si può accedere tramite computer, smartphone, tablet o televisioni di ultima generazione con connessione ad internet. Alcuni dei match di Dazn saranno visibili anche attraverso il canale 209 di Sky del digitale terrestre, ovvero su DAZN1. Sulla nuova piattaforma streaming dedicata allo sport è visibile anche tutta la Liga.

Serie A, un solo match su Dazn nel prossimo weekend

Sabato 20 giugno

Torino-Parma ore 19.30 – Sky

Verona-Cagliari ore 21.45 – Dazn

Domenica 21 giugno

Atalanta-Sassuolo ore 19.30 – Sky

Inter-Sampdria ore 21.45 – Dazn

La Liga, programmazione Dazn

Venerdì 19 giugno

Granada-Villareal ore 19.30 – Dazn e Dazn1

Maiorca-Leganes ore 19.30 – Dazn

Siviglia-Barcellona ore 22.00 – Dazn

Sabato 20 giugno

Espanyol-Levante ore 14.00 – Dazn

Athletic Bilbao-Betis Siviglia ore 17 – Dazn

Getafe-Eibar ore 19.30 – Dazn

Atletico Madrid-Valladolid ore 22.00 – Dazn

Domenica 21 giugno

Celta Vigo-Alaves ore 14.00 – Dazn e Dazn1

Valencia-Osasuna ore 19.30 – Dazn

Real Sociedad-Real Madrid ore 22.00 – Dazn

