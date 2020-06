Ligue 1, ‘bufera’ in Francia | Ecco cosa sta succedendo

Sono giornate importanti per il futuro della Ligue 1, la Federcalcio respinge la proposta del Consiglio di Stato: prossimi giorni decisivi

Il calcio è ripartito in tante nazioni e va avanti per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle il brutto periodo del coronavirus, che ha portato a uno stop di tre mesi. Una situazione completamente anomala per questo sport, che ora è tornato in campo ma con qualche ferita ancora aperta come il fatto di dover giocare a porte chiuse.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Sarri e traghettatore | Nome clamoroso

L’auspicio è quello di poter rivedere presto i tifosi allo stadio, visto che ciò indicherebbe un netto miglioramento dei casi in Italia e non solo. Nel frattempo in Francia si pensa già al futuro visto che questa stagione è stata conclusa in anticipo da ormai più di un mese e il Paris-Saint Germain è stato dichiarato campione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare fatto | Colpo in prospettiva

Ligue 1, bocciata la proposta delle 22 squadre in campionato

Nella Ligue 1 c’è una situazione ancora in sospeso per quanto riguarda le retrocessioni, al momento Amiens e Tolosa sono ancora nel massimo campionato italiano ma nelle prossime settimane ci saranno nuove discussioni per capire come muoversi con queste due squadre. Negli ultimi giorni era uscita anche la possibilità di un campionato a 22 squadre, proposta dal Consiglio di Stato, ma l’ipotesi sembrerebbe ormai scartata così come riportato da L’Equipe.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, clamoroso dalla Spagna | ”Neymar attende la chiamata”

La testata giornalistica francese ha avuto il documento relativo all’incontro della Federcalcio che ha bocciato questa proposta. In un campionato a 20 squadre ci sono già troppi impegni, per cui l’aggiunta di altri due club potrebbe creare dei problemi e delle difficoltà nell’organizzazione del calendario.

La prossima settimana si terrà una nuova assemblea generale e si avranno sicuramente più dettagli e si cercherà la soluzione più giusta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ronaldo umiliato in Spagna | ”Non ce ne siamo neanche accorti”

Ora è UFFICIALE: Roma, Petrachi sospeso | Il tweet del club