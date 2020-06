Calciomercato Inter, affare fatto | Colpo in prospettiva

Primo colpo di mercato in casa Inter in chiave futura: il primo acquisto arriva dalla Svizzera e sarà girato subito in prestito

Nonostante alcuni mesi d’anticipo, il calciomercato dell’Inter parte col botto. Beppe Marotta subito attivo e repentino per anticipare la concorrenza e mettere a segno il colpo di mercato in chiave futura. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, i nerazzurri avrebbero chiuso l’affare per arrivare a Darian Males, classe 2000 del Lucerna. L’accordo sarebbe arrivato sulla base di 4 milioni d’euro e superando la forte concorrenza di Atalanta e Valencia. Males è un trequartista mancino, che potrà essere utile in futuro ai nerazzurri vista la sua duttilità nell’adattarsi anche a giocare come esterno offensivo. Vista la giovane età, il giocatore verrà subito girato in prestito al Parma, così da poter accumulare minutaggio ed esperienza in Italia.

