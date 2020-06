Juventus, Ronaldo umiliato in Spagna | ”Non ce ne siamo neanche accorti”

Juventus, dalla Liga arriva l’attacco a Cristiano Ronaldo: “Non ci siamo neanche accorti della sua partenza”. Che stoccata contro il portoghese

Il rigore sbagliato con il Milan e la sconfitta grigia ed anonima contro il Napoli: non certamente un bel biglietto da visita, quello che Cristiano Ronaldo ha mostrato alla ripresa della stagione, proprio nel momento in cui era chiamato ad essere decisivo. La Juventus forse si attendeva qualcosina di più dal suo fuoriclasse, e invece ieri per CR7 è toccato fare i conti con la seconda finale persa da quando è in Italia. Uno smacco che è stato notato anche in Spagna, dove è partita una stoccata per nulla leggera contro il fenomeno di Madeira.

Juventus, senti Tebas: “Non ci siamo neanche accorti della partenza di Ronaldo”

“So già che proveranno critiche, soprattutto da Madrid: ma non ci siamo neanche accorti della partenza di Cristiano Ronaldo”: parole pronunciate dal numero uno della Liga spagnola, il presidente Javier Tebas, che nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di RAC1, ha spiegato l’impatto quasi nullo avuto dalla partenza del portoghese verso il nostro campionato, tirando in ballo anche il suo rivale di sempre: “Quando parliamo della Liga, parliamo di un campionato che deve mostrarsi al di sopra dei giocatori, ma se parlassimo di Messi, una sua eventuale partenza verrebbe notata. Soprattutto se andasse in un altro campionato. Leo è uno dei migliori nella storia del calcio, è una fortuna averlo qui in Spagna”.

Neanche il tempo di ricominciare e il valore di Cristiano Ronaldo è stato subito messo in discussione, anche da chi come la Spagna lo aveva idolatrato per tanti anni. Che sia la fine di un’era?

