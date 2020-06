Calciomercato Juventus, Ansu Fati shock | Offerta da 150 milioni!

Calciomercato Juventus, offerta shock per Ansu Fati: 150 milioni di euro, la concorrenza per il giovane blaugrana inizia a farsi dura

Torino-Barcellona, un asse ormai in costante contatto, soprattutto da quando i blaugrana hanno messo nel proprio mirino Miralem Pjanic. I rapporti tra i due club, poi, sono ottimi ed entrambi sono alla ricerca di soluzioni sul calciomercato in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che era finito nel calderone dei papabili bianconeri era il giovanissimo gioiellino di casa Barcellona, Ansu Fati. La Juventus, come riportato anche dai media spagnoli, apparterrebbe a quella schiera di top club europei che monitora con grande attenzione lo sviluppo del classe 2002 spagnolo. Un profilo che, però, attira tantissimo anche le sirene della Premier League, al punto che il Manchester United sembra pronto a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, per Ansu Fati c’è il Manchester United: offerta shock da 150 milioni

Ecco, allora, che il Manchester United avrebbe presentato un’offerta da 150 milioni di euro al Barcellona per il cartellino di Ansu Fati. A rivelarlo, è il media iberico ‘Don Balón’, che spiega come il club inglese sarebbe disposto ad una proposta shock pur di assicurarsi i servizi del giovane spagnolo. D’altronde, la mancanza di una stella offensiva è stato uno dei grandi temi della stagione dei Red Devils: dopo la partenza di Lukaku, Rashford e Martial non sono riusciti a raccogliere l’eredità del belga, costringendo il club a fare le relative considerazioni sul mercato. Una vera e propria offerta spacca-mascella, che porrebbe fuori dai giochi la concorrenza, Juventus inclusa.

Nonostante la pandemia, le risorse economiche dei club inglesi non sembra essere scemato. E in quello che si configurerà come un calciomercato al ribasso, le altre big d’Europa sono avvisate.

