Calciomercato Juventus, cessione Pjanic | Le ultime dalla Spagna

Miralem Pjanic continua ad essere un osservato speciale in casa Juventus: i bianconeri avrebbero due offerte importanti, meglio di quella del Barcellona.

Una delle incognite maggiori rispetto al futuro della Juventus è rappresentata da Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, nonostante la fiducia riposta da Sarri, non avrebbe convinto il tecnico bianconero: anche nella sfida di Coppa Italia contro il Milan è parso fra i più in difficoltà. Le incomprensioni tattiche, unite a delle necessità di bilancio, avrebbero portato la Juventus a mettere Pjanic sul mercato. Il numero ‘5’ bianconero, malgrado le prestazioni poco brillanti di questa stagione, ha comunque molte pretendenti: Paratici avrebbe due offerte importanti.

Calciomercato Juventus, non solo Barcellona per Pjanic | Chelsea e PSG in vantaggio

Secondo quanto riferito da ‘Gol Digital’, l’offerta del Barcellona per Miralem Pjanic non sarebbe la migliore presentata alla Juventus. Al momento, in cima alle preferenze di Fabio Paratici ci sarebbero le proposte di Chelsea e PSG. Il club catalano, infatti, non versa in una buona situazione economica e vorrebbe arrivare al centrocampista bosniaco solamente tramite contropartite tecniche. Un’eventualità che non sembra convincere la Juventus ed uno dei motivi principali è relativo ad Arthur Melo: il centrocampista brasiliano, che sarebbe la prima scelta dei bianconeri, non vuole lasciare Barcellona.

Il Chelsea, invece, ha tutta l’aria di volersi imporre in maniera netta sul prossimo calciomercato: dopo aver quasi definito i trasferimenti di Timo Werner e Ziyech, vorrebbe riuscire a mettere le mani anche su Pjanic. I ‘Blues’, inoltre, potrebbero offrire alla Juventus anche Jorghino: pupillo di Maurizio Sarri. Il PSG, nonostante la situazione economica non sia delle più rosee, vuole riuscire a riprendersi dalle molte partenze che colpiranno il club in estate e Pjanic sarebbe la soluzione ideale.

Pjanic continua ad essere un’importante pedina di mercato per la Juventus: sul centrocampista bosniaco il Barcellona potrebbe essere superato da Chelsea e PSG.

