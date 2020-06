Calciomercato Milan, Bennacer al Psg | Pioggia di big in cambio: i dettagli

Il calciomercato del Milan continua a vedere il pressing del Psg per Bennacer: Leonardo fa sul serio, ecco la nuova proposta

In casa Milan si lavora alla prossima stagione, con diverse novità che potrebbero presentarsi per la squadra rossonera. Se da un lato il focus è sull’attuale stagione con la Serie A che riprenderà nelle prossime ore, dall’altro il calciomercato estivo può regalare molte sorprese per la squadra di Pioli. Tra i rossoneri maggiormente corteggiati in Europa vi è sicuramente Ismael Bennacer, per il quale il Psg non molla la presa. Leonardo è pronto a sferrare l’assalto decisivo: ecco la nuova strategia del ds dei transalpini.

Calciomercato Milan, quattro nomi per Bennacer: il piano di Leonardo

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, il Psg non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti di Ismael Bennacer. Una prima offerta da 30 milioni è stata prontamente rifiutata dal club di via Aldo Rossi che ha detto no anche alla successiva, da 40 milioni di euro. Il Milan vuole tenersi stretto Bennacer ma il ds dei transalpini, Leonardo, sarebbe disposto a più di un sacrificio per portare il nazionale algerino a Parigi. Insieme a Milinkovic-Savic, infatti, il centrocampista rossonero è l’obiettivo principale per la mediana del Psg.

L’ex dirigente del Milan avrebbe in mente di sfoltire l’attuale rosa sacrificando ben 4 pedine per abbassare le pretese rossonere. I big sacrificabili sarebbero Julian Draxler, già accostato al Milan nei mesi scorsi così come anche Leandro Paredes che piace tanto pure alla Juventus. Ander Herrera e addirittura Gueye, le altre due pedine che il dirigente brasiliano sacrificherebbe pur di ottenere ciò che vuole. Il pressing per Bennacer è dunque costante, per ferma volontà dello sceicco Tamin Al-Thani rimasto positivamente impressionato delle prestazioni di Bennacer con l’Algeria.

Situazione in divenire, la sensazione è che l’offerta irrinunciabile per il club di Elliott sarebbe più vicina del previsto: il Psg vuole a tutti i costi l’ex Empoli.

