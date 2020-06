Calciomercato Milan, la Premier bussa per il big | Scambio ‘furbo’

Il Milan programma la prossima stagione con il calciomercato ormai vicino alla riapertura: il top club apre al maxi scambio

La delusione per l’eliminazione in Coppa Italia non frena i progetti del Milan che, in vista del 2020/21, rischia di vivere una nuova rivoluzione. Dalla dirigenza passando per la panchina fino alla squadra, sono diversi i nomi destinati a salutare Milanello nel calciomercato estivo. Starebbe lentamente avanzando l’ipotesi di un clamoroso scambio con il top club inglese, pronto ad una grande offerta per portare un pilastro di Pioli in Premier League. I dettagli.

Calciomercato Milan, scambio top-flop: che offerta del Chelsea!

Il Milan si sta già muovendo per il 2020/21, con diversi nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Tra le uscite, però, sembrerebbe sempre più praticabile quella che porta il nome di Ismael Bennacer. L’algerino piace a mezza Europa e potrebbe riservare una ricca plusvalenza al ‘Diavolo’ che lo ha pagato solo 16 milioni un anno fa. Ecco che in tal senso, si starebbe facendo avanti il Chelsea pronto a puntare sull’ex Empoli. Il club di Abramovich, vista anche la crisi post Covid, avrebbe in mente uno scambio alla pari per arrivare a Bennacer. I londinesi starebbero pensando di offrire il cartellino di Michy Batshuayi, attaccante classe 1993 ed in scadenza nel 2021.

Una cessione praticamente ‘obbligata’ per i ‘Blues’ che non intendono perdere il belga a parametro zero. Ecco quindi che in casa Milan l’idea potrebbe prendere facilmente corpo, visto che il Chelsea pagò ben 39 milioni di euro il cartellino dell’ex Marsiglia nell’estate 2016. Il club inglese si ritroverebbe dunque con il tanto desiderato rinforzo in mediana richiesto da Lampard e al contempo ‘scaricherebbe’ una pedina ormai considerata in eccesso, che farebbe invece comodo all’attacco milanista. Ma i tifosi non vedono di buon occhio l’affare: sacrificare un top per un flop sarebbe per loro un autogol clamoroso.

Con il probabile addio di Ibrahimovic, il bomber belga (25 presenze, 6 reti e 3 assist in stagione) sarebbe l’ideale rinforzo in attacco e senza attingere alle casse di via Aldo Rossi. Situazione in divenire, il Chelsea è pronto a fare sul serio per Bennacer: Batshuayi la chiave per strappare l’algerino al Milan.

