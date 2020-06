Calciomercato Milan, futuro Thiago Silva: c’è l’annuncio

Tra i sogni di mercato del Milan per la prossima stagione c’è quello del grande ritorno di Thiago Silva. Il grande ex è in scadenza di contratto con il Psg e cerca una nuova avventura. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli in Serie A ma si è parlato anche di un suo ritorno in patria, al Fluminense. Ipotesi, quest’ultima, che però il difensore ha smentito, in una intervista sul canale Instagram della rivista ‘Caras’. Ha infatti dichiarato: “Il Fluminense mi ha aperto le porte del calcio e mi ha dato molto, ho grande gratitudine per loro ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa”. I tifosi rossoneri dunque possono sperare in un suo ritorno, ipotesi che è stata spesso ventilata nelle ultime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Ibra | Leao sblocca l’affare

Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus | La risposta

N.L.C.