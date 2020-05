Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Clamoroso scenario in Serie A!

Il futuro di Ibrahimovic al Milan sembra essere sempre più in bilico, ma nelle ultime giornate è spuntata una clamorosa ipotesi in Serie A.

La differenza di visioni fra il Milan ed Ibrahimovic potrebbe portare ad un’inevitabile separazione in estate. Il club rossonero, infatti, vorrebbe ripartire con una squadra di giovani talenti e un profilo come quello dello svedese non sarebbe più congeniale al progetto. L’arrivo di Ralf Rangnick, poi, sancirebbe la definitiva presa di posizione del Milan e Ibrahimovic sarebbe destinato a lasciare il capoluogo lombardo per la quarta volta. Negli ultimi giorni, però, starebbe prendendo corpo una clamorosa ipotesi per Ibra: rimanere in Serie A in una squadra di vertice.

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Ipotesi Fiorentina

Il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere lontano dal Milan, ma sempre in Serie A: negli ultimi giorni, infatti, la Fiorentina starebbe valutando l’ipotesi di affidare l’attacco al bomber svedese. L’operazione Ribery della scorsa estate ha dimostrato che, non solo la ‘Viola’ non è spaventata dai giocatori più anziani, ma che a livello mediatico questo tipo di operazioni possono aiutare nella crescita del club. Un progetto ambizioso come quello di Rocco Commisso, poi, ha sempre un occhio di riguardo al marketing.

Avere nella stessa squadra due giocatori come Ibrahimovic e Ribery potrebbe proiettare immediatamente la Fiorentina nell’albo delle squadre cult. Questo potrebbe accrescere il seguito della squadra ‘Viola’ e fornire ai Gigliati una maggiore forza sul mercato. Ibrahimovic, dal canto suo, potrebbe rimanere in Serie A e continuare a giocare in una squadra ambiziosa e competitiva. Quella che sembrava solamente una pazza idea di mercato, potrebbe rivelarsi invece una grande operazione per il club toscano: portare a Firenze un campione come Ibrahimovic potrebbe avere un impatto colossale.

La rottura fra Ibrahimovic ed il Milan potrebbe non essere un male per lo svedese: l’anno prossimo potrebbe giocare nella Fiorentina!

RM

