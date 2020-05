Calciomercato Milan e Inter, il bomber dice no

Calciomercato Milan e Inter, arriva la beffa per un obiettivo in attacco: il giocatore snobba rossoneri e nerazzurri, ecco dove giocherà

Le squadre italiane per rinforzarsi dovranno fare i conti con un calciomercato molto cambiato dopo l’emergenza coronavirus. Potere d’acquisto e liquidità saranno molto limitati, condizioni uguali o quasi per tutti. Ai dirigenti con la loro creatività e capacità di muoversi in anticipo sugli obiettivi il compito di portare nel proprio club acquisti quanto più possibile funzionali. Il Milan e l’Inter, in modi diversi, ci proveranno.

Calciomercato Milan e Inter, David annuncia il suo futuro

Tra gli obiettivi di entrambe, Jonathan David, attaccante classe 2000 della nazionale canadese. Il bomber si è messo in mostra in questa stagione con il Gent, in Belgio. 23 reti e e 10 assist totali in 40 presenze, uno score davvero notevole. Ne sa qualcosa anche la Roma, che lo aveva affrontato in Europa League nei sedicesimi poco prima dello stop alle competizioni.

Il giocatore, tuttavia, non sembra interessato ad una avventura in Serie A. I suoi piani sono altri, come dichiarato in una intervista a ‘Sky Sports’: “Non immaginavo che sarei finito così presto nel mirino dei top club – ha spiegato – Ma mi sento pronto, penso di poter fare un salto in avanti. E’ tempo di andare in un campionato dove posso migliorare molto. Da questo punto di vista, l’ideale di sembra la Bundesliga. E’ un torneo simile per fisicità e tempi di gioco al campionato belga, ma la qualità è ovviamente molto superiore e c’è maggiore competitività”.

