Calciomercato Inter, obiettivo in difesa | C’è distanza

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per rinforzare il reparto difensivo di Conte: c’è distanza per l’affare

Il futuro del centrale francese, Samuel Umtiti, è sempre più complicato. Nell’ultima stagione il difensore del Barcellona non è riuscito a collezionare ad avere un rendimento migliore a causa di numerosi infortuni che non gli hanno permesso di continuare la sua ascesa. E così l’addio potrebbe essere cosa certa al termine della stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Icardi | Accordo ad un passo

Calciomercato Inter, non si sblocca l’affare Umtiti

Con Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona, l’Inter avrebbe così pensato al centrale francese per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte. Il campione del Mondo nel 2018 è uno dei profili più interessanti seguiti dall’ad Beppe Marotta, pronto anche a inserirlo nel maxi affare con il club spagnolo.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, i playoff fanno discutere | Le ipotesi sul tavolino

Il Barcellona valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport la società nerazzurra non avrebbe intenzione di sborsare questa cifra in un’operazione slegata dall’affare Lautaro. L’Inter, infine, vorrebbe avere il centrale francese soltanto in prestito.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, trattativa shock con il City | Scambio tra big