Calciomercato Inter, trattativa shock con il City | Scambio tra big

L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione e punta un nuovo obiettivo a centrocampo: possibile operazione con il Manchester City

In attesa di scoprire quale sarà il destino della Serie A, che sembrerebbe ormai vicina a tornare in campo per concludere la stagione, l’Inter comincia a lavorare per la prossima stagione. Uno dei colpi del calciomercato estivo nerazzurro, potrebbe essere un giocatore del Manchester City. Possibile inserimento di un top player interista come contropartita.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Raiola beffa l’Inter | Niente bomber

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, la cessione in Francia può sfumare | La situazione

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, riscatto troppo alto | Può dire addio

Calciomercato Inter, trattativa con il City: possibile scambio Rodrigo-Skriniar

Il calciomercato per le squadre di Serie A inizia ad entrare nel vivo con un po’ di anticipo. In casa Inter, si sarebbero puntati gli occhi su un centrocampista del Manchester City che potrebbe scegliere di partire. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Rodrigo Hernandez, approdato nei ‘citizens’ con la voglia di vincere in Europa, potrebbe scegliere di lasciare la squadra di Guardiola qualora venisse confermata la decisione di escludere la squadra inglese dalle competizioni UEFA per i prossimi due anni.

Su di lui ci sarebbe l’interesse di molte squadre come Barcellona e Real Madrid, ma tra queste, l’Inter potrebbe avere la carta giusta per assicurarsi il centrocampista. L’asso nella manica nerazzurro potrebbe essere infatti, Milan Skriniar, difensore che interessa da tempo al Manchester City. Lo spagnolo del club inglese sarebbe valutato intorno ai 70 milioni di euro, così i nerazzurri starebbero pensando ad uno scambio con il loro difensore centrale. Un’operazione che potrebbe infiammare il prossimo mercato estivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: fatta per l’addio del big