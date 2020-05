Calciomercato Juventus, affare in Premier: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, i bianconeri si muovono verso la Premier League per ulteriori rinforzi: il piano di Fabio Paratici

Juventus molto attiva su vari fronti di mercato. Il CFO Fabio Paratici ha tracciato la via. Il dirigente è stato chiaro su come sarà la sessione di trattative tra qualche mese. Ossia, molto diversa rispetto al quadro pre coronavirus, incentrata su molti scambi e prestiti. Da questo punto di vista, sono fondamentali i rapporti con le altre squadre. La Juve sta intrattenendo contatti costanti con il Barcellona, per organizzare operazioni complesse, ma non solo.

Calciomercato Juventus, assalto ad Emerson Palmieri

Un altro fronte piuttosto caldo è quello della Premier League, dove ci sono diversi giocatori finiti nel mirino dei campioni d’Italia. In particolare Emerson Palmieri, profilo seguito da sempre e che adesso torna d’attualità. Il Chelsea sembra orientato a cederlo e per questo la Juve pensa di poter lanciare l’assalto decisivo dopo averlo inseguito a lungo. Il laterale sinistro italobrasiliano è stato già allenato da Sarri ed è da lui molto stimato.

Il Chelsea vuole sostituirlo con Telles del Porto, per lasciarlo partire chiede 30 milioni di euro. Come detto, la Juve ragiona su ipotesi di scambio. Alex Sandro, in caso di uno scambio ruolo su ruolo, varrebbe più del suo sostituto. Ecco perché stando a ‘Tuttosport’ può decollare il nome di Rabiot, che avrebbe una valutazione grosso modo simile. Ma Paratici pensa anche e soprattutto a un’opzione particolare nei termini dell’acquisto. Ossia, un prestito oneroso, invece che un affare a titolo definitivo.

