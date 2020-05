Calciomercato Juventus, maxi affare in Premier | ‘Regia’ di Mendes

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato tra acquisti e cessioni: ipotesi maxi affare sotto la regia speciale di Jorge Mendes

La Juventus pensa già al futuro tra acquisti e cessioni. Il club bianconero sarebbe così alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Inoltre, Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla squadra torinese per una nuova ed avvincente destinazione della sua entusiasmante carriera.

Calciomercato Juventus, scambio Higuain-Jimenez più cash

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del Wolverhampton e così potrebbe entrare in scena il noto agente portoghese Jorge Mendes. Già il club bianconero avrebbe chiesto informazioni per il messicano Raul Jimenez e così si potrebbe pensare ad un’ipotesi di scambio davvero entusiasmante.

Il procuratore del messicano ha ottimi rapporti sia con il club inglese che con la Juventus e potrebbe mettere in piede una trattativa eccellente. Higuain viene valutato non meno di 18 milioni, mentre Jimenez sui 40-50 e così l’offerta bianconera potrebbe aggirarsi su 27 milioni più il cartellino dell’attaccante argentino, voglioso di una nuova avventura in carriera.

Infine, l’affare Juve-Wolves potrebbe comprendere anche altri calciatori davvero molto interessanti. Il maxi-affare sarebbe orientato anche a Rugani e/o Rabiot per inserire anche Ruben Neves, altro assistito di Jorge Mendes.

In attesa di ritornare sul terreno di gioco la Juventus pensa al futuro con operazioni di mercato da urlo.

