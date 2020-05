Calciomercato Milan, ostacolo Leonardo | Sfida per il difensore

Tra gli obiettivi del Milan per rafforzare la difesa c’è anche il colosso norvegese Ajer. Il centrale del Celtic è finito nel mirino del Psg di Leonardo.

Tra i tanti talenti che sta sfornando il calcio norvegese non ci sono solo Haaland ed Odegaard. Non va infatti dimenticato il profilo di Kristoffer Ajer, centrale difensivo, colosso del Celtic. Il Milan ha messo gli occhi sul classe 1998, considerato uno dei possibili rinforzi per la difesa rossonera. La concorrenza però non manca.

Calciomercato Milan, Leonardo lancia la sfida per Ajer

Il profilo di Ajer piace molto a casa Milan, con il club meneghino che cerca almeno un nuovo centrale difensivo. Musacchio e Duarte non convincono, il riscatto di Kjaer non è così certo e Romagnoli piace a tante big. La difesa quindi sembra ricca di punti interrogativi e sicuramente ci saranno investimenti nel reparto. Ajer potrebbe essere uno di questi.

Il club rossonero deve però stare attento alla concorrenza. Come riferisce ’90min.com’, sul norvegese ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. Leonardo studia un colpo per la difesa e il centrale scandinavo sarebbe una giovane scommessa su cui investire. I transalpini non sono però l’unica rivale per il Milan.

Anche l’Everton di Carlo Ancelotti starebbe pensando al difensore del Celtic, che è seguito pure da Manchester United, Leicester e Borussia Dortmund.

