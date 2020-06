Calciomercato Milan, obiettivo in casa Real | Si pensa al prestito

Il Milan vorrebbe ritornare grande entro la prossima stagione e per farlo dovrà acquistare grandi talenti nel mercato estivo: si guarda al Real Madrid

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si concentra sul campionato e sul mercato estivo, che sarà fondamentale per tornare in vetta alla Serie A. Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il calciatore del Real Madrid, Lucaz Vazquez. L’esterno spagnolo ormai sembrerebbe non rientrare più nei piani dei ‘blancos’ ed il Real Madrid vorrebbe venderlo. L’idea della società milanista sembrerebbe essere quella di puntare alla formula del prestito per arrivare al calciatore. Nelle ultime ore però, il calciatore si è infortunato, anche se sembrerebbe non essere nulla di grave. Per il Milan potrebbe essere un acquisto di valore, viste le qualità ottime dell’esterno spagnolo.

