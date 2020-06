Calciomercato Inter, addio Barcellona | Offerta dalla Premier per Lautaro

Continua il valzer degli attaccanti tra Inter e Barcellona, con i bluagrana pronti a rinunciare all’obiettivo Lautaro: assalto dalla Premier con uno scambio

La querelle che lega l’Inter ed il Barcellona nella trattativa per Lautaro Martinez potrebbe presto vedere la parola fine. Il club catalano sembrerebbe ormai intenzionato a rinunciare all’attaccante argentino. Per i nerazzurri però arriva un nuovo assalto dalla Premier League. Il club mette sul piatto due giocatori come contropartite.

Il calciomercato dell’Inter fino ad ora ha visto un giocatore al centro dell’attenzione, Lautaro Martinez. L’argentino è da tempo corteggiato dal Barcellona, che però negli ultimi giorni sembrerebbe sempre più vicino a mollare la presa. Come riporta ‘Sport’, il club catalano sembrerebbe aver deciso di dare la priorità al ritorno di Neymar dal Barcellona e di rinunciare all’attaccante argentino. Ma gli assalti per il ‘toro’ sembrerebbero non fermarsi. Infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Manchester City, pronto all’assalto per assicurarsi l’erede del connazionale Sergio Aguero.

La squadra di Pep Guardiola sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto due calciatori, Gabriel Jesus, che interessa da tempo alla società interista e Kyle Walker, altro giocatore che potrebbe rivelarsi molto utile per Antonio Conte. I due calciatori insieme arriverebbero ad una valutazione pari alla somma di 111 milioni presente nella clausola di Lautaro Martinez. Un’offerta quella dei ‘citizens’ che potrebbe solleticare e non poco l’interesse dell’Inter.

