Inter, che bocciatura: “Acquisto sbagliato, meglio Bennacer”

In casa Inter continuano a diffondersi diversi problemi. Per vari motivi l’acquisto può essere considerato sbagliato, arriva l’annuncio: “Meglio Bennacer”

Continuano le brutte notizie in casa Inter con un nuovo infortunio muscolare rimediato da Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro dovrà stare ancora ai box dopo un inizio scoppiettante seguito da un periodo negativo a causa di numerosi acciacchi. Per l’ex Sassuolo si tratta del quinto stop stagionale con un vero e proprio calvario che non sembra finire mai.

Inter, Bennacer più pimpante di Sensi

Così lo stesso direttore di “Top Calcio 24”, Fabio Ravezzani, ha svelato il suo pensiero su Sensi facendo un paragone con Bennacer, arrivato nella scorsa estate al Milan dall’Empoli: “Quando stava bene è stato più determinante e forte di Bennacer“. Poi ha aggiunto altre dichiarazioni entusiasmanti: “Mi aspettavo di più invece dal rossonero. Poi, alla luce di tutti i problemi avuti da Sensi, si deve considerare un’operazione sbagliata. Bennacer ha dato più garanzie”. LEGGI ANCHE >>>Ligue 1, ‘bufera’ in Francia | Ecco cosa sta succedendo

Dopo le ottime prestazioni iniziali per Sensi la stagione non è stata esaltante visti i numerosi problemi fisici a cui ha dovuto far fronte. Così Conte punterà tutto sul cambio di sistema di gioco con l’inserimento di Eriksen alle spalle del duo d’attacco composto da Lautaro e Lukaku. Il centrocampista algerino del Milan, invece, è riuscito a dare un’impronta davvero notevole nella formazione rossonera prima con Giampaolo, e poi con l’arrivo di Stefano Pioli essendo così tanto costante nelle prestazioni durante la stagione.

Infine, il centrocampista nerazzurro dovrà così risolvere i suoi problemi fisici per essere pimpante come ha dimostrato ad inizio stagione sotto la gestione di Antonio Conte.

