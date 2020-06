Calciomercato, futuro in Serie A per Thiago Silva | Ma niente Milan!

Dopo l’annuncio di Leonardo, l’addio di Thiago Silva al PSG sembra inevitabile: il brasiliano potrebbe avere un futuro in Serie A, ma niente Milan.

Il regno di Thiago Silva sulla difesa del PSG si conclude dopo otto lunghi anni: ad annunciarlo è stato direttamente Leonardo, che con il brasiliano condivide il passato al Milan. Il centrale carioca ha lasciato la Serie A da campione in carica, grazie allo scudetto vinto dalla compagine rossonera guidata da Massimiliano Allegri. Ad otto anni di distanza, potrebbe tornare nel campionato italiano: lasciando Parigi da vincitore, come da abitudine. Negli ultimi giorni, infatti, Thiago Silva avrebbe avuto dei contatti con un club di Serie A e non si tratta del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Ligue 1, ‘bufera’ in Francia | Ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Thiago Silva può tornare in Italia | Contatti con la Fiorentina!

Dallo Scudetto con il Milan alla Ligue 1 con il PSG, l’addio di Thiago Silva ancora una volta è agrodolce. Il centrale brasiliano lascerà Parigi in estate e potrà scegliere di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Sono molte le squadre che vogliono riuscire ad aggiudicarsi il difensore carioca, ma negli ultimi giorni sono cresciute le quotazioni di un suo possibile ritorno in Serie A. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, la Fiorentina avrebbe contattato Thiago Silva.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo di scena | “Voglio continuare in rossonero”

Le ambizioni di Rocco Commisso sono ben chiare dalla scorsa campagna estiva, che ha portato in Toscana un giocatore come Frank Ribery. L’ultima trovata del presidente viola, quindi, potrebbe essere quella di affidare le chiavi della difesa gigliata al centrale brasiliano. Gli uomini mercato della Fiorentina starebbero lavorando a stretto contatto con l’entourage di Thiago Silva, ma avrebbero riscontrato un grosso ostacolo per l’operazione: l’ormai ex giocatore del PSG, infatti, vorrebbe un ingaggio da 10 milioni annui. Una cifra troppo alta per i toscani, che sarebbero disposti ad andare incontro al brasiliano, ma si aspettano a loro volta maggiore comprensione dal difensore. Il ritorno di Thiago Silva in Serie A, però, è tutt’altro che impossibile.

Fulmine a ciel sereno per il mercato, Thiago Silva potrebbe tornare in Serie A: niente Milan però, sul brasiliano ci sarebbe la Fiorentina di Commisso!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo dal Real Madrid | Sì a offerta da 54 milioni!

Serie A, lettera del presidente | “Contagi zero, fateci riaprire lo stadio!”

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in partenza | Scambio in Spagna