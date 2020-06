Calciomercato Milan, colpo di scena | “Voglio continuare in rossonero”

Il mercato del Milan è iniziato con il colpo Kalulu, oggi uno dei giocatori più inflazionati in chiave cessione ha rivelato: “Voglio continuare qui”.

La turbolenta estate del Milan è pronta ad iniziare: oltre al campionato, dove gli uomini di Pioli sono chiamati all’impresa chiamata Europa, saranno messe le basi per il futuro. Il piano di Gazidis è quello di costruire una squadra di giovani talenti, che cresceranno insieme fino a riportare il ‘Diavolo’ ai fasti del passato. Per farlo, non serviranno solamente gli acquisti, ma anche ottime cessioni. Uno dei rossoneri più quotati in uscita, però, ha fatto saltare il banco.

Calciomercato Milan, Kessie cambia tutto | “Voglio continuare qui”

Il mercato del Milan ha già segnato il primo colpo in entrata, con l’arrivo di Pierre Kalulu, ma anche in uscita potrebbe riscontrare grosse novità. Fra i giocatori considerati partenti dai rossoneri c’è anche Franck Kessie, autore ancora una volta di una stagione sterile dopo l’exploit del 2017. Il centrocampista ivoriano, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, ha voluto ribadire il proprio legame con il club meneghino: “Mi sento a casa e voglio continuare qui. Voglio dare tutto me stesso per portare il Milan più in alto possibile”. Il nome di Kessie, nelle scorse settimane, è stato accostato a diversi club di Premier League ed un futuro in Inghilterra sembrava sempre più probabile. Le dichiarazioni dell’ex Atalanta, però, sembrano smentire tutto quanto: la sua volontà è quella di proseguire in rossonero.

In attesa di conoscere le mosse future del Milan, Kessie si smarca dal mercato: “Voglio continuare qui”.

