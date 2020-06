Calciomercato Milan, colpo grosso dalla Premier | Arriva la smentita

Smentito un possibile grosso affare per il Milan. Dall’Inghilterra arriva la doccia fredda: non arriverà Keita dal Liverpool

Un’ipotesi da sogno per il Milan, quella di arrivare al forte centrocampista in forza al Liverpool Naby Keita. Un sogno destinato però a rimanere tale. O almeno questo è quanto emerge dall’Inghilterra, dove il portale Empireohthekop smentisce categoricamente un collegamento tra il forte guineano dei ‘reds’ ed il club rossonero. MilanLive aveva parlato di un possibile addio al Liverpool in favore dei milanisti dovuto al possibile arrivo in panchina di Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco, che dovrebbe unirsi al Milan in estate, ha già avuto modo di allenare Keita ai tempi del Lipsia. Ma secondo il portale l’addio al club inglese non avverrà per il classe 1995.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Erede a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta in attacco | C’è l’offerta: doppio sì!

Milan, neanche Rangnick può convincere Keita

Il calciatore, infatti, rientrato da un infortunio sarebbe ormai pronto per tornare in campo e sarebbe anche già stato integrato dal resto del gruppo nelle sedute di allenamento e nelle amichevoli disputate. La sua avventura con il Liverpool, club al quale si è unito da due anni, aspetta ancora di decollare e dunque sarebbe impensabile una cessione prima ancora che il centrocampista abbia raggiunto la sua forma migliore. Insomma, l’affare con il Milan potrebbe non arrivare mai e Keita potrebbe non riabbracciare un vecchio amico come Rangnick.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dal proprio canto, il futuro allenatore rossonero dovrà rinunciare al grande rinforzo a centrocampo. Il guineano non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Liverpool proprio ora che è pronto per tornare in campo alla grande.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, possibile ritorno di fiamma in attacco | C’è l’indizio

Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Icardi-Lautaro | I dettagli