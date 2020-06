Calciomercato, Totti a caccia in Argentina | Ecco il suo nuovo gioiellino

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha assunto la procura del giovane talento Mateo Retegui, di proprietà del Boca Juniors.

Dopo aver annunciato di voler svolgere il ruolo di agente Fifa, Francesco Totti sta lavorando per portare nuovi talenti sotto la propria ala. L’ex capitano della Roma ha annunciato di aver assunto la procura del giovane Simone Bonavita, classe 2004 dell’Inter, ma sembra pronto ad accogliere un nuovo talento. Si tratta dell’attaccante classe 1999 Mateo Retegui, di proprietà del Boca Juniors ma in prestito all’Estudiantes. Totti aveva annunciato il ‘colpo’ su Instagram con Bobo Vieri: “Sto trattando un talento dall’Argentina, forte forte. Ma non dico chi è”.

Ad annunciare il nuovo procuratore è stato il padre del ragazzo, Carlos, ex stella della nazionale argentina di hockey su prato. “Siamo onorati del fatto che Francesco abbia contattato Mateo, è un onore che sia diventato il suo agente”.

