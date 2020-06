Calciomercato Inter, l’obiettivo si complica | Sì ad un altro club di Serie A

L’obiettivo dell’Inter per la difesa sembrerebbe sempre più lontano ed avrebbe preso una decisione per il futuro: c’è il sì ad un’altra squadra di Serie A

In casa Inter ci si concentra per la ripresa del campionato, con la Juventus da inseguire in vetta. La società però, si concentra anche sul calciomercato per costruire la rosa della prossima stagione. Intanto, un obiettivo di mercato puntato da Antonio Conte potrebbe sfumare. Arriva il sì ad un altro club di Serie A.

Calciomercato Inter, Kumbulla si allontana: c’è il sì alla Lazio

Uno dei reparti che l’Inter punta a rinforzare per la prossima stagione è sicuramente la difesa. Dopo un ottimo inizio di campionato la retroguardia nerazzurra ha iniziato a fare passi indietro, come testimoniato dai sette gol subiti nelle ultime quattro partite, compreso il ritorno di Coppa Italia. Con alcuni dei protagonisti difensivi al centro di alcune indiscrezioni di mercato, Beppe Marotta si è messo a lavoro per trovare un nuovo rinforzo per la retroguardia di Antonio Conte per la prossima stagione. Uno dei nomi finiti in cima alla lista nerazzurra sembrerebbe essere il difensore del Verona, Marash Kumbulla.

Il centrale difensivo è stato una vera rivelazione in questo campionato con molte squadre che si sarebbero subito interessate a lui. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’ però, il difensore veronese avrebbe accettato l’offerta della Lazio, convinto dalla possibilità di giocare anche in Champions League il prossimo anno. Resta però la distanza nella valutazione, visto che il Verona chiederebbe 35 milioni ed i biancocelesti sembrerebbero disposti ad offrire fino a 30 milioni. Questo potrebbe essere l’unico spiraglio in cui potrebbe subentrare l’Inter per far acquistare il centrale molto richiesto.

