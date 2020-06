Calciomercato Inter, centrocampista dalla Premier | Concorrenza europea

L’Inter di Antonio Conte cerca nuovi rinforzi per la prossima stagione: il mirino di Beppe Marotta sembrerebbe essersi fermato in Premier League

L’Inter non inizia nel migliore dei modi questa ripresa post Coronavirus. In tre partite, compresa quella di Coppa Italia, è arrivata una sola vittoria e sofferta. Così la società nerazzurra è già al lavoro sul mercato per trovare nuovi rinforzi per la prossima stagione. Beppe Marotta osserva il centrocampista di Premier League sul quale ci sono molti top club europei.

Calciomercato Inter, spunta Guendouzi per il centrocampo: vuole lasciare l’Arsenal

L’Inter nelle scorse finestre di mercato è riuscita ad inserire in rosa nuova innesti di grandissima qualità. La società nerazzurra però sembrerebbe non accontentarsi e nella prossima sessione di calciomercato vorrebbe ripetere l’ottimo lavoro svolto in precedenza. Per questo motivo Beppe Marotta è già al lavoro per la prossima stagione e sembrerebbe aver puntato un centrocampista della Premier League. Infatti, secondo quanto riportato dal canale francese ‘TF1’, sembrerebbe che l’Inter si sia iscritta alla corsa al giocatore dell‘Arsenal, Matteo Guendouzi. Il centrocampista sembrerebbe non rientrare più nei piani di Mikel Arteta sopratutto per il suo carattere aggressivo, testimone l’ultima bravata contro il Brighton nella quale ha messo una mano sul collo ad un avversario.

Così i ‘gunners’ avrebbero aperto alla cessione del giocatore. La valutazione del calciatore francese si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. La concorrenza però sembrerebbe essere altissima. Infatti sulle tracce del centrocampista ci sarebbero anche Juventus, Barcellona, PSG, Atletico Madrid, Real Madrid e Manchester United. I migliori club d’Europa in fila dunque per il talento dell’Arsenal, tra cui anche l’Inter, intenzionata a rinforzare il centrocampo. Intanto i contatti sarebbero già avviati.

