Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | Sfida all’Inter

Il calciomercato del Milan vede un nome nuovo aggiungersi alla lista degli attaccanti per il prossimo anno: parte la sfida all’Inter

Il Milan è tornato a vincere, sul campo, battendo il Lecce nel match di ripresa della Serie A. I rossoneri, dopo una stagione compromessa da una classifica deludente, guardano al futuro. Un futuro che si chiama calciomercato e che regalerà l’ennesima rivoluzione in quel di Milanello. Ecco quindi che per l’attacco rossonero spunta una nuova idea estera: parte il duello con l’Inter per il talentuoso attaccante.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe deciso di accelerare per l’acquisto di Adolfo Gaich. L’attaccante del San Lorenzo, classe 1999, è una punta centrale che fa gola a diversi club. Il 21enne nativo di Cordoba era stato vicinissimo, l’estate scorsa, alla Fiorentina con l’affare che poi saltò lasciando a bocca asciutta il club gigliato. Adesso i rossoneri ci pensano concretamente, in attesa di conoscere quella che sarà la decisione di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro. Su Gaich vi è da tempo l’interesse dell’Inter che perderà con ogni probabilità Lautaro Martinez, in direzione Barcellona e potrebbe puntare su un nuovo gioiello argentino per il 2020/21.

La valutazione di Gaich è di 13 milioni, pare al valore della clausola rescissoria presente nel contratto e che lega il bomber al San Lorenzo fino al 30 giugno 2021. Il club argentino, però, potrebbe lasciarlo parte anche per 10 milioni. Un affare per le milanesi, che il club di via Aldo Rossi che sarebbe convinto di poter portare Gaich in quel di Milanello.

Situazione in divenire: nell’ultima stagione la punta ha siglato 5 reti e servito 1 assist vincente nelle 13 presenze con il San Lorenzo.

