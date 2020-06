Calciomercato Milan, il Real Madrid ha deciso | È il rossonero l’uomo giusto

Il Real Madrid si appresta a fare una grande rivoluzione sul mercato: Florentino Perez avrebbe individuato in casa del Milan il rinforzo giusto per Zidane.

L’idea del Real Madrid per il prossimo mercato è quella di completare una rivoluzione che in Spagna attendono da anni. Le ‘Merengues’, infatti, vorrebbero acquistare un top player per reparto, gettando così le basi per i successi del futuro. Florentino Perez avrebbe scelto un giocatore del Milan per rinforzare la corazzata guidata da Zinedine Zidane. I rossoneri, quindi, potrebbero ricevere un assalto dal Real Madrid in estate per uno dei propri pezzi pregiati.

Calciomercato Milan, il Real pronto ad affondare per Romagnoli | Lo vuole Florentino Perez

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe individuato in Romagnoli il rinforzo giusto per la difesa: pronti 60 milioni per il Milan. Nell’agenda degli uomini di mercato delle ‘Merengues’ il top player per la retroguardia, con Sergio Ramos che si avvicina alla fine, è in cima alla lista. Zidane avrebbe espresso diverse preferenze per alcuni giocatori di Serie A: Skriniar, de Ligt e Koulibaly su tutti. Il presidente del Real, però, vorrebbe riuscire a risparmiare almeno sul colpo in difesa.

Con il Milan fuori dalla Champions League per la prossima stagione, Romagnoli potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per gli iberici. Il Real Madrid però, sempre secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, non sarebbe l’unico club interessato al centrale azzurro: anche Liverpool e Barcellona sarebbero pronti ad avanzare un’offerta ai rossoneri. Il futuro di Romagnoli, insomma, potrebbe essere in un top club europeo.

