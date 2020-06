Calciomercato Napoli, Giuntoli avvisa la Juventus | “Vale tanti soldi”

Prima del match con il Verona, Giuntoli ha parlato anche del mercato del Napoli e ha avvisato le pretendenti: “Vale tanti soldi”.

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli ricomincia il proprio cammino in campionato sulle ali dell’entusiasmo. La compagine di Gennaro Gattuso ha ritrovato quella sicurezza smarrita negli ultimi mesi della gestione Ancelotti e anche in Serie A vuole confermare quanto fatto di buono nelle coppe. L’obiettivo minimo è quello di raggiungere la qualificazione per la prossima Europa League, cercando di mantenere acceso un barlume di speranza per la Champions League. Prima della partita con l’Hellas Verona, Giuntoli ha fatto il punto riguardo al prossimo mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, Giuntoli lancia un messaggio alla Juve | “Milik costa caro”

Il ritorno della Serie A per il Napoli ha le sembianze del ‘Bentegodi’, questa volta non ci sarà una bolgia di tifosi avversi ad accoglierli, ma gli impeti dell’Hellas Verona non faranno sconti. Prima dell’inizio del match, Giuntoli ha parlato della situazione di Milik ai microfoni di ‘DAZN’: “Parliamo da diverso tempo con il suo entourage. Ci sono ancora molte partite da giocare e le parti stanno valutando la situazione. Al momento non c’è ancora un accordo: se lo troveremo saremo contenti, altrimenti verrà messo sul mercato. In ogni caso, Milik vale tanti soldi”.

Le parole del ds del Napoli sono state molto chiare: o l’entourage del polacco verrà incontro al club campano o l’attaccante verrà ceduto questa estate. Il contratto di Milik con gli azzurri scade nel 2021 e Giuntoli non vuole dare a nessuno la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Un messaggio che sembra avere un chiaro destinatario: la Juventus. Il polacco, infatti, è uno dei profili maggiormente seguiti da Paratici per completare l’attacco della ‘Vecchia Signora’.

