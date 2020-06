Calciomercato Roma, affare fatto | Ha già firmato!

Il calciomercato della Roma vedrà l’arrivo del top player in estate: accordo e firma, i giallorossi portano a Trigoria il grande colpo

Nonostante la tensione in casa Roma per la sospensione del ds Petrachi, adesso sostituto da Morgan De Sanctis, continuano le manovre giallorosse per il prossimo calciomercato estivo. Una sessione che è ormai vicinissima alla riapertura ufficiale e che vedrà volare nella capitale il top player, da tempo corteggiato. La società capitolina avrebbe di fatto, concluso la trattativa con la firma del giocatore che sarebbe già arrivata. I dettagli.

Calciomercato Roma, colpo top: c’è la firma

Paulo Fonseca può esultare, la Roma 2020/21 vedrà tra le sue file anche Pedro. L’attaccante spagnolo, in scadenza con il Chelsea, ha deciso da tempo il suo futuro. Un futuro nella Capitale, agli ordini del tecnico portoghese dal prossimo settembre. Pedro nelle scorse ore ha trovato l’accordo con il Chelsea per chiudere l’attuale stagione con la squadra di Lampard, prima di dire addio e accasarsi altrove. La sua nuova avventura si chiamerà Roma.

Come anticipato da ‘Il Messaggero’, la dirigenza giallorossa avrebbe già l’accordo con Pedro con la firma dello spagnolo già affissa sul pre-contratto. Un accordo che lascia spazio a pochi dubbi: la Roma di Fonseca è pronta ad accogliere il 32enne che in stagione ha collezionato 18 presenze, con 2 reti e 3 assist vincenti. Il giocatore, che il prossimo 28 luglio compirà 33 anni, ha rifiutato il Qatar ed offerte in Spagna. Nel suo futuro c’è la Serie A, a tinte giallorosse.

Si attende dunque la chiusura dell’attuale stagione per ufficializzare il tutto. Il Chelsea saluta lo spagnolo, pronto a rimettersi in gioco nel calcio italiano.

