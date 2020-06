Calciomercato Inter, colpo in Serie A grazie a Sensi | Il piano di Marotta

L’Inter potrebbe riuscire a mettere a segno un grande colpo in Serie A: Marotta sarebbe pronto ad inserire anche Sensi nell’operazione.

La prossima campagna acquisti dell’Inter presenta alcune difficoltà: come tutto il mondo del calcio, anche i nerazzurri soffriranno la crisi economica causata dal ‘Covid-19’. Con una minor disponibilità economica rinforzare una rosa di prim’ordine come quella dell’Inter non è semplice. Per supplire a questa mancanza, Marotta avrebbe ideato un piano per realizzare un grande colpo in Serie A: Sensi sarebbe la ‘chiave’. Il centrocampista azzurro verrà riscattato dal Sassuolo in estate e, poi, potrebbe essere inserito in operazioni di mercato.

Calciomercato Inter, piano per Chiesa | Marotta gioca la ‘carta’ Sensi!

Uno degli obiettivi principali dell’Inter nel prossimo mercato sembra essere Federico Chiesa: l’esterno d’attacco della Fiorentina piace molto ad Antonio Conte. In questo caso, la crisi economica causata dal ‘Covid-19’ potrebbe venire in aiuto dei nerazzurri: il valore di Chiesa, infatti, si è abbassato a 50 milioni di euro. Una valutazione che, in ogni caso, rimane molto alta e per la quale Marotta avrebbe in mente un piano per limitare al minimo l’esborso economico.

L’Inter, al termine della stagione, riscatterà il cartellino di Sensi dal Sassuolo. Il centrocampista azzurro ha avuto un ottimo impatto con la compagine nerazzurra, salvo poi avere continui problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo a lungo. La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 30 milioni di euro e Marotta potrebbe inserire Sensi nell’affare Chiesa con la Fiorentina. L’ex Sassuolo, infatti, ha molti estimatori nel capoluogo toscano e potrebbe essere accettato ben volentieri.

